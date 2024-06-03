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Dünya

Terör devleti durmuyor: İsrailli Bakandan Lübnan'a savaş çağrısı

Terör devleti İsrail'in Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra Lübnan'ın güneyinde ikamet eden kişilerin Litani nehrinin kuzeyine "sürülmesi için" savaş başlatmaları gerektiğini savundu.

13:25 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Yoav Kisch
Yoav Kisch

İsrail ordu radyosuna konuşan Kisch, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Lübnan'a saldırı çağrısı yapan Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra bölge halkının da ülkenin güneyinden Litani nehrinin kuzeyine zorla sürülmesini istedi.


"Lübnan'da da savaşmak için yeterli asker var"


Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan kabineye giren Kisch, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da da savaşmak için yeterli askeri olduğunu ileri sürdü.


Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.


Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.




#israil
#Lübnan
#Yoav Kisch
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