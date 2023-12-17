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Terör devleti İsrail Aksa İmamı İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı

Gazze'de soykırım saldırılarına devam eden İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı. Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde bulunuyor.

18:50 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 18:58 - 17/12/2023 Pazar
AA
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, ifade vermek üzere Kudüs'teki Meskubiyye Cezaevi'ne çağrıldı.

Saatlerdir sorguda

Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.

İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye
"İsrail'in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu"
iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Fanatik Yahudiler ve İsrail istihbaratının hedefinde

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.




#İkrime Sabri
#Mescid-i Aksa
#İsrail
#Filistin
19 dakika önce
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