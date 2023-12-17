Terör devleti İsrail Aksa İmamı İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, ifade vermek üzere Kudüs'teki Meskubiyye Cezaevi'ne çağrıldı.
Saatlerdir sorguda
Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.
Fanatik Yahudiler ve İsrail istihbaratının hedefinde
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.
İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.