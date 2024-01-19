Terör devleti İsrail bir Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve başına 30 dikiş atılan 12 yaşındaki Filistinli Sâid'in feryatları yürekleri dağladı. Sâid "Doktor yeter, babacığım yeter, elim acıyor. Benim suçum ne! Bütün bunların başıma gelmesi için İsraillilere ben ne yaptım ! Vallahi ben hiçbir şey yapmadım" dedi.