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Dünya

Terör devleti İsrail bir Filistinli çocuğu şehit etti

Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail kana doymuyor. İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle ateş açarak öldürdü.

18:58 - 19/01/2024 Cuma
AA
İsrail askeri (Foto: Arşiv)
İsrail askeri (Foto: Arşiv)

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle ateş açarak öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın doğusundaki Uyun el-Haramiye bölgesinde 17 yaşındaki Tevfik Hicazi'ye ateş açtığı belirtildi.

Ramallah'ta yer alan Filistin Tıp Kompleksi'ndeki sağlık kaynaklarının önce Hicazi'nin başından ağır yaralandığını ardından ise öldüğünü açıkladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Filistinli çocuğa gerçek mermiyle ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.



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19 saat önce
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