Terör devleti İsrail Refah'a hava saldırısı başlattı

Terör devleti İsrail, Hamas'ın aldığı ateşkes kararı sonrası Refah'a yoğun bir hava saldırısı başlatıldığını duyurdu. İsrail, Refah'ın doğusuna geniş çaplı şekilde hava saldırısı düzenliyor.





İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.





1,5 milyon Filistinli sığınıyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50'den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas'a ait olduğunu öne sürdü.

Hagari, saldırıların ordunun Refah'ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.





Hamas'la ateşkes





Hamas'ın “İsrail'le ateşkes önerilerine” verdiği onayla ilgili de konuşan Hagari, "Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor." dedi.

Hagari, ordunun, Hamas'la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini kaydetti.





Ordu Sözcüsü, Gazze'de "operasyonlara" devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.





Yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.





İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Hamas tarafından onaylanan ateşkes ve esir değişimi teklifi, İsrail'in taleplerini karşılamaktan çok uzak.





Beyaz Saray İsrail'in Refah'a saldırısına karşı çıkıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısına ilişkin ABD'nin pozisyonunu değerlendirdi.





Kirby, İsrail'in Hamas'la bir ateşkese varılsa da varılmasa da Refah'a yönelik bir kara saldırısına hazırlandığı yönündeki haberlerin farkında olduklarını ancak İsrail ordusu adına konuşamayacağını ve bu kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.





Kirby, "Şu ana dek hep tutarlı olduğumuz ve Başkan'ın da bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ile görüşmesinde de aynı şekilde tutarlı olarak dile getirdiği gibi, biz Refah'ta kara saldırılarını desteklemiyoruz. Bu saldırılar oradaki sivillerin hayatını büyük riske atar." dedi.





Refah'a ilişkin endişelerini İsrail tarafına birçok kez açıkça dile getirdiklerini anlatan Kirby, 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı bu bölgeye yönelik bir kara operasyonunun çok sayıda sivilin hayatını riske atacağını ve bunu görmek istemediklerini vurguladı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, mevcut koşullar altında İsrail'in "Refah'a saldırmaması hususundaki net görüşünü" bir kez daha dile getirmişti.





İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.





İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.





İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.





İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.



