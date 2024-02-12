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Dünya

Terör devletinin vurduğu araçtaki 6 yaşındaki Hind'in ölümü ABD'yi 'yıktı'

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör devletinin 13 gün önce hedef aldığı araçta bulunan ve hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'in "yürek burkan" ölümünden ötürü "yıkıldıkları" belirtilerek, olayla ilgili acil soruşturma çağrısında bulunuldu.

18:52 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
6 yaşındaki Hind ve ailesi, terör devleti İsrail'in bombalaması sonucu hayatını kaybetmişti.
6 yaşındaki Hind ve ailesi, terör devleti İsrail'in bombalaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 13 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb'in ölümü değerlendirildi.

Açıklamada, "6 yaşındaki Hind Receb'in ölüm haberiyle yıkıldık. Bu çatışmalarda çok fazla sivil öldürüldü ve her sivilin ölümü bir trajedidir. Özellikle bir çocuğun ölümü yürekleri dağlıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'e askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmesini önlemek ve insani personeli korumak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiğinin sürekli söylendiği aktarılan açıklamada, "İsrail, savaş hukuku ve insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddiaları ortaya çıktığında soruşturmalı ve hesap verebilirliği de sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrailli yetkililerden, Hind Recep olayının acilen araştırılması istendiğine işaret edilerek, "Alınacak uygun sorumluluk tedbirleri de dahil olmak üzere bulguları hazır olur olmaz görmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.


Hind Receb'in ölümü


Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.

İsrail güçlerinin, 2 hafta önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine önceki gün ulaşılmıştı.


#Gazze
#Hind
#İsrail
#ABD
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