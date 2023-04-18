Terör örgütlerinin hamisini Riyad'a gönderdi

Suudi Arabistan’ın, Çin arabuluculuğu ile İran ile normalleşme adımları atması, OPEC’te Rusya ile petrol arzı konusunda ortaklığa gitmesi sonrasında ABD, Riyad’ı yakın markaja aldı. Geçtiğimiz günlerde CIA Direktörü William Burns’un sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Suudi Arabistan’ın dış politikada attığı adımlardan rahatsızlık duyulduğunu ilettiği ziyaretin hemen ardından, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, İran ve Yemen gündemiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Riyad yönetimine adeta parmak sallama boyutundaki bu görüşmeler sonrasında Suudi Arabistan, bölgede ABD çapasını bıraktığını işaret eden adımlarını atmaya devam etti. ABD yönetimi buna karşı, Suriye ve Irak’ta terör örgütleri PKK/YPG/SDG’ye kol kanat geren ve bölge ülkelerine karşı kullanan, Biden’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika danışmanı Brett McGurk’ü ve enerji elçisi Amos Hochstein’ı Suudi Arabistan’a gönderdi. Geçen Cuma günü gerçekleşen ziyarette ikili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. Görüşmelere dair bir açıklama yapılmadı. McGurk’ün yakın ilişkide bulunduğu PKK/YPG/SDG işgalindeki bölgelerde, binlerce DEAŞ militanını kamplarda kontrol altında tutuyor.