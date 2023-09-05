Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 4 sivil yaralandı

Türkiye’nin terörden arındırdığı Suriye'nin El Bab bölgesinde hayat normale döndü. Bomboş olan sokaklar artık insanlarla dolu. Dükkanlar açık. Hem halk hem de esnaf, bölgedeki canlılıktan memnun. El Bab, diğer bölgeler için de umut oldu.