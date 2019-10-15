Dünya Terör örgütü YPG/PKK havanlarla Cerablustaki çocukları vurdu 3 yaralı
ORTADOĞU

Terör örgütü YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.

Haber Merkezi AA
Cerablus bölgesi.
Cerablus bölgesi.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.

  • Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.

Saldırıda, 3 çocuk yaralandı

Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.

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