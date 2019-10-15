Terör örgütü YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.
- Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.
Saldırıda, 3 çocuk yaralandı
Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.