Terör örgütü YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Hayat

Ebeveynler dikkat: Çocuğunuz her söyleneni sürekli tekrarlıyor mu?

Çocuklarda konuşmanın tekrarlanmasının gelişim döneminin bir parçası olduğunu ve Ekolali'nin bütün çocuklarda var olduğunu vurgulayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Psikolog Mine Ağır, “Çocuklarda, gelişim döneminin bir parçası olan Ekolali, genellikle 2,5-3 yaş civarına ulaşan çocuklarda sona ermesi beklenir. Ekolali bu süre içerisinde son bulmuyorsa Otizmin belirtisi olabilir” uyarısında bulundu.