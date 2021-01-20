Terörden arındırılan Tel Abyad’da hastane temeli atıldı PTT şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı’yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde sağlık hizmetleri devam ediyor. Terör örgütünün bölgeden kaçarken ateşe verdiği Tel Abyad Devlet Hastanesinin Türkiye tarafından onarılarak son teknoloji cihazlarla uzun bir süre önce faaliyete geçirilmesinin ardından sağlık alanında yeni bir adım daha atıldı.

Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biriydi

Bölgede büyük bir ihtiyaç haline gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temeli atıldı. Yapılan duaların ardından butona basan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastanenin temeline ilk betonu döktü.

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Hastanenin çok kısa sürede tamamlanarak bölge insanına hizmet vermeye başlayacağını belirten Vali Erin, yeni hastanenin Tel Abyad halkına hayırlı olmasını diledi.

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Tel Abyad’da geçen yıl mobil şube olarak hizmet vermeye başlayan PTT, sabit şubede hizmet vermeye başladı. Açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, her iki kurumun da hayırlı olmasını diledi.