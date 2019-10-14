Teröre karşı tek yürek

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda bozguna uğrayan YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenliyor. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu. Sivilleri hedef alan saldırılarda sınır hattındaki Nusaybin'de 11, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2, Ceylanpınar'da 2 kişi hayatını kaybetti.

HİÇBİR YERE GİTMEYİZ

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Abyad bölgesinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayanlar, terör saldırılarına karşı tek yürek oldu. İlçe halkı harekatın başarıyla sonuçlanacağına inanıyor. Ev ve işyerlerini Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar, teröristlerin sivilleri hedef alan saldırılarına boyun eğmeyip günlük yaşamlarını sürdürüyor. Akçakale halkının Türk bayrağına ve Türkiye'ye sevdalı olduğunu belirten esnaf İbrahim Arı, ilçelerini terketmemekte kararlı olduklarını söyledi.

BAYRAĞA SAHİP ÇIKIYORUZ

İlçe sakinlerinden İsa Altuntaş da teröristlerce düzenlenen saldırıların kendilerini yıldırmayacağını, her koşulda ülkelerine ve bayraklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. “Söz konusu vatan olunca hepimiz canımızı vermeye hazırız” diyen Altuntaş, şunları söyledi: “Bu bayrak için hepimiz, küçük, büyük ölmeye hazırız. Gerekirse binlerce şehit veririz. Üç beş palavracı teröristin devlete gücü yetmez. Akçakale halkı tüm saldırılara rağmen vatan toprağına sımsıkı sarılmaya devam ediyor. Kahraman askerlerimizin muzaffer olması için dua ediyoruz.”

REKLAM

BU ÜLKE KUPONLA ALINMADI

Akçakale Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efe Akdoğan ise ilçe halkının vatan müdafaasına desteğe hazır olduğunu dile getirerek, “Bu ülke 30 kupona alınmadı ki terk edilsin. Bu topraklar atalarımızın kanıyla sulandı. Bu topraklarda doğduk, buralarda büyüdük, yine bu topraklarda öleceğiz. Bunun ötesi yok. Üç beş çapulcuya bırakılacak bir toprak değil bu ülke. Onların (YPG/PKK) gönderdiği havan topundan, bombalardan korkan yok. Kanımızın son damlasına kadar buradayız” diye konuştu.

K.Maraş’tan destek konvoyu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçeye gelen vatandaşlar konvoy oluşturup tekbirler getirerek “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Harekata destek için yola çıktıklarını belirten vatandaşlar, daha sonra Kahramanmaraş’a geri döndü.

Korkmuyoruz

Suruç’ta pamuk tarlalarda çalışan işçiler

Şanlıurfa Suruç’ta sınır bölgesindeki pamuk tarlalarında çalışan işçiler bir yandan yoğun mesaisini sürdürürken, bir yandan da Barış Pınarı Harekatı’ndan gelecek güzel haberleri bekliyor. Tarım işçileri, terör örgütünün sınırın sıfır noktasına attıkları havan mermilerine aldırış etmeden çalışmalarına devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçilerden Abdullah Altındağ, “YPG/PKK’lı teröristlerin attığı havan mermileri zaman zaman tarlalara düşüyor. Biz korkmuyoruz. Askerlerimize güveniyoruz” dedi. Yedinci sınıf öğrencisi İsa Altındağ da “Evimiz tarlalara çok yakın. Havan mermilerinden korkmuyoruz” diye konuştu.

Eğitime 3 gün ara

Sınırın öteki tarafından atılan havan mermileri sebebiyle Mardin Nusaybin’in tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar ile Şırnak’ın Cizre, İdil, Silopi ilçelerine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda eğitime 3 gün ara verildi. Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamı ile Suruç ve Birecik ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki okullar da bugünden itibaren 3 gün tatil.