Terörist Yahudi grupları yerleştirecek

Kudüs Valiliği, İsrail polisinin "Tapınak Tepesi Birimi" olarak adlandırdığı yapıya yeni gönüllüler alınacağını duyurmasına tepki göstererek, bunun aşırılık yanlısı "Tapınak" gruplarının Mescid-i Aksa’daki faaliyetlerde daha etkin rol üstlenmesine yol açacak tehlikeli bir tırmanış olduğu uyarısı yaptı. Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan Valilik açıklamasında, söz konusu adımın yalnızca yeni personel alımı anlamına gelmediği, İsrail makamları ile "Tapınak" grupları arasında doğrudan ortaklığın yeni bir aşamaya taşındığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Kontrolü tamamen ele geçirecekler

İsrail polisinin yayınladığı personel alım duyurusunda Mescid-i Aksa baskınlarını destekleyen önde gelen hahamların yanı sıra birim yöneticilerinin de yer aldığı, bunun da İsrail polisi ile aşırılık yanlısı gruplar arasındaki koordinasyon ve entegrasyonu açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. İsrail'in Mescid-i Aksa’daki fiili karar alma mekanizmasını Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden alarak polis ve diğer kurumlarının kontrolüne geçirmeye çalıştığına dikkati çekildi.

Vakfa yönelik kısıtlamalar artıyor

Ürdün Evkaf, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu tek yetkili kurum olduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde vakıf çalışanları ve faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların arttığının altı çizildi. Valilik açıklamasında, yeni personel alım kampanyasının Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye yönelik girişimlerin parçası olduğuna dikkat çekildi ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

Tapınakçı ve Mesihçi ideoloji

İsrail'deki "Tapınak Grupları" (Har HaBayit), Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'nın (Tapınak Tepesi olarak adlandırdıkları bölge) bulunduğu alanda Süleyman Tapınağı'nı (Üçüncü Tapınak) yeniden inşa etmeyi amaçlayan radikal ve mesiyanik Yahudi terör grupları olduğu biliniyor. Çoğu dini Siyonist ideolojiyi benimseyen bu gruplar, Aksa kompleksine yönelik provokatif şiddet içerikli baskınları ve ibadet girişimlerini organize etmekte. İsrail'in aşırı sağcı terör zanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu terör gruplarını himaye ettiği biliniyor.

"Çok dinli merkez" hedefi!

ABD ve İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsünü "çok dinli ve kültürel merkez" olarak değiştirmeye yönelik bir hazırlık yaptığı biliniyor. Bu çerçevede Ürdün'ün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke statüsünün kaldırılması ve sorumluluğun tamamen Siyonist işgalci güce verilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Son olarak istilacı Yahudi terör grupları Aksa'nın merdivenlerinde bayrak açıp, İsrail marşı söyleyerek provokasyonda bulunmuştu.







