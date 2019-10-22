Teröristlere tanınan süre doldu

PYD'li teröristlere Türkiye sınırından 32 km güneye çekilmeleri için verilen 5 günlük süre saat 22.00 itibari ile doldu. TSK, 444 km’lik hattaki çekilme ile ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı gerekirse daha kararlı şekilde devam edecek.

Silahlar toplandı mı?

ABD ile varılan mutabakat öncesinde terörden temizlenen Tel Abyad’ın kırsal bölgelerine herhangi bir çekilme hareketliliği yaşanmadı. Terör örgütü şehrin güneyinde işgal ettiği yerlerde hala varlığını devam ettiriyor. Yerel kaynaklar, SMO unsurlarına zaman zaman taciz atışı yapıldığını belirtti. TSK, bölgedeki tüm hareketliliği havadan ve karadan kontrol ediyor. ABD ile varılan mutabakat gereği PKK’lı teröristlerin ağır silahlarının da toplanması gerekiyor. Ancak yerel kaynaklar bölgede teröristlerden silah toplandığına ilişkin bir hareketlilik olmadığını ifade etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekatımızı bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz

"İzlerini sürüyoruz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. 700-800 çekilme söz konusu, bin 200- bin 300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı

Türkiye ile ABD arasındaki 13 maddelik mutabakat