Dünya THY uçağı Norveçe acil iniş yaptı
AVRUPA

THY uçağı Norveç’e acil iniş yaptı

San Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

San Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-80 sefer sayılı TC-LJK tescilli Boeing 777-300 ER tipi uçak, İstanbul seferini yapmak üzere ABD’nin San Francisco Havalimanı’ndan havalandı.

İlk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı

Uçak Norveç Hava Sahası üzerindeyken, yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından uçakta yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için kaptan pilot, Norveç’in Bergen kentinde bulunan havalimanına acil iniş kararı aldı.

Uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Norveç’e acil iniş yapan THY uçağının, yakıt ikmalinin ardından İstanbul seferini tamamlamak üzere yeniden havalanacağı öğrenildi.

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