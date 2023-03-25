THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY) yarın ve 27 Mart'taki Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılması planlanan 49 uçuşu, ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

Alman sendikalarının yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebi nedeniyle 27 Mart'ta ülke çapında gerçekleştireceği ulaşım grevi nedeniyle bazı havalimanlarında yarın ve pazartesi günü planlanan uçuşlar iptal edildi.

THY'nin 27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg ve Köln'e gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal oldu.