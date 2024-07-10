THY'nin İtalya'nın Torino şehrine uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), Torino'ya ilk seferi İGA İstanbul Havalimanı’ndan bugün saat 12:00’da gerçekleştirdi.
Dokuz noktaya uçuyor
İtalya’da halen Bari, Bergama, Bolonya, Milano, Roma, Katanya, Napoli ve Venedik’e halen sefer düzenleyen THY’nin ülkedeki uçuş noktası sayısı Torino seferlerinin başlamasıyla birlikte 9’a ulaştı. Çarşamba perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 kez yapılacak Torino seferleri Ağustos ayı ile birlikte 4’e çıkarılması planlanıyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Torino Havalimanı arasında gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü karşılıklı olarak icra edilecek.
Torino'dan İstanbul'a doğrudan erişim imkanı sunan uçuşlar sayesinde yolcular, İstanbul üzerinden 349 farklı noktaya da seyahat etme imkanı bulacak.