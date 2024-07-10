THY'nin İtalya'nın Torino şehrine uçuşları başladı

, "Torino'yu dünyanın 349'uncu ve İtalya'nın dokuzuncu noktası olarak, geniş uçuş ağımıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hat ile İtalya ile bağlarımızı güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize İtalya'nın tarihi başkenti olan Torino'yu THY ayrıcalığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız. Bu hattın bayrak taşıyıcımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"