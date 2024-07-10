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Dünya

THY'nin İtalya'nın Torino şehrine uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da dokuzuncu uçuş noktası olan Torino şehrine seferlere başladığını duyurdu.

17:21 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), Torino'ya ilk seferi İGA İstanbul Havalimanı’ndan bugün saat 12:00’da gerçekleştirdi.


Dokuz noktaya uçuyor

İtalya’da halen Bari, Bergama, Bolonya, Milano, Roma, Katanya, Napoli ve Venedik’e halen sefer düzenleyen THY’nin ülkedeki uçuş noktası sayısı Torino seferlerinin başlamasıyla birlikte 9’a ulaştı. Çarşamba perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 kez yapılacak Torino seferleri Ağustos ayı ile birlikte 4’e çıkarılması planlanıyor.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Torino Havalimanı arasında gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü karşılıklı olarak icra edilecek.


Torino'dan İstanbul'a doğrudan erişim imkanı sunan uçuşlar sayesinde yolcular, İstanbul üzerinden 349 farklı noktaya da seyahat etme imkanı bulacak.


Açıklamada hat açılışıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "Torino'yu dünyanın 349'uncu ve İtalya'nın dokuzuncu noktası olarak, geniş uçuş ağımıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hat ile İtalya ile bağlarımızı güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize İtalya'nın tarihi başkenti olan Torino'yu THY ayrıcalığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız. Bu hattın bayrak taşıyıcımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.


#İtalya
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#Torino
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