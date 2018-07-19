Ticaret savaşı Google’ı vurdu

AB Komisyonu, Android mobil işletim sistemi aracılığıyla rekabet ihlali ve pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçladığı ABD şirketi Google'a 4,3 milyar avro ceza kesildiğini açıkladı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği kaydedildi. Google ise, ceza kararını temyize götüreceğini açıkladı. Şirket bir yandan da Avrupa Komisyon'un, geçen yıl rakiplerine nazaran kullanıcıların kendi alışveriş hizmetini tercih etmesi için yapmış olduğu haksız uygulamalardan ötürü aldığı 2,4 milyar Euro cezayı temyize götürmeye çalışıyor. Son cezayla AB'nin ABD şirketi Google'a kestiği cezaların büyüklüğü 6,7 milyar doları buldu.

ZAMANLAMASI MANİDAR

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu. Dünyanın en fazla kullanılan akıllı telefon işletim sistemi olan Android, Google'ın pek çok uygulaması için önemli bir gelir kaynağı durumunda. ABD şirketi Google'a yönelik ceza kararının ay başında açıklanması bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ziyareti nedeniyle bu cezanın ertelendiği iddia edildi.