TİKA Somali’nin makus talihini değiştiriyor

Türkiye’nin insani ve kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ülkeler arasında yer alan Somali, eğitim, sağlık, ulaştırma, altyapı ve güvenlik alanlarında verilen destek sayesinde yeniden ayağa kalkıyor. Ağustos 2011’de faaliyetlerine başlayan Mogadişu Program Koordinasyon Ofisi, açıldığı günden bu yana Somali’de 120 kapsamlı proje hayata geçirdi.

EN MODERN HASTANE

TOKİ’nin inşa ettiği Doğu Afrika’nın en modern ve donanımlı hastanesi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nin donanım ve tefrişatı TİKA tarafından yapıldı. Ayda ortalama 13 bin 500 hastanın tedavi gördüğü ve 450 ameliyatın yapıldığı hastanede, 241 yataklı servis bulunuyor. Öte yandan, TİKA tarafından Mogadişu Havalimanı içerisindeki sahada bir Sivil Havacılık Uygulamalı Eğitim Merkezi inşa edildi. Bu kapsamda, Somali’nin havacılık alanındaki önemli bir eksikliğinin tamamlanması ve verilecek teknik eğitimlerle havalimanı seyrüsefer güvenliğinin Somalili personel tarafından sağlanması hedefleniyor.

EN BÜYÜK ASKERİ EĞİTİM MERKEZİ

TİKA tarafından inşa edilip donatılan Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi Mogadişu’da hizmete açıldı. Tesiste Somali halkının güvenliğini sağlayacak askerlere yönelik çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Başkanlık, Somali ekonomisinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan tarım alanında da birçok proje hayata geçirdi. Bu kapsamda, TİKA ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde 16 Mart 2013’te Somali Tarım Okulu kuruldu ve 20 öğrenci eğitime başladı. Öte yandan, Başkanlığın Somali’de gerçekleştirdiği prestij projeler arasında Mogadişu Şehir İçi Yolların Rehabilitasyonu, Mogadişu Asfalt Yol Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Devir Alınan Araç, Makine ve Tesislerin Devri ve Hibesi, ile Somali Ulusal Parlamento Binası Yapımı Projesi yer alıyor