ABD'nin Maryland eyaletinde gerçekleşen olay, duyanları hayrete düşürdü. Maryland'in Montgomery şehrinde bir aile, akşam vakti evde oldukları sırada bacanın tıkandığını ve sesler geldiğini fark etti. Evin bacasını kontrol eden baba, durumu anlayamadı. Bunun üzerine yetkilileri çağıran şahıs bacadan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.

Bacanın içinden hırsız çıktı

Eve giren hırsız kaçmak için bacaya girdi. Ancak işler planladığı gibi gitmeyince bacada sıkışıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine birçok polis ve itfaiye yetkilileri geldi. İtfaiye ekiplerinin bacayı kırması sonucu hırsız bacadan çıkabildi.

Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.

Olay sonrası polis ekipleri hırsızı gözaltına altı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve niçin bacaya girdiği hala bilinmiyor.

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FOTOĞRAF 8 Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphesiyle aranan T.C'nin Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de bir binada oturduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. Gece yarısı T.C'yi gözaltına almak için evine giden ekipler, binaya girdikleri sırada şüpheli tarafından fark edildi. Polisten kaçmaya çalışan T.C, banyo penceresindeki menfezi sökerek havalandırma boşluğuna çıktı. Bu sırada eve giren polis ekipleri T.C'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış halde buldu. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren polis, hırsızlık şüphelisini kurtarmak için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın çatısına merdivenle çıkarak uzun uğraşlar sonucu T.C'yi kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı. Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı Polisten kaçan hırsız havalandırma boşluğuna sıkışınca itfaiye kurtardı Ankara'da, evine gelen polis ekiplerinden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisi T.C., banyonun havalandırma boşluğuna sıkıştı. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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