​​Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde gerçekleşen olay, duyanları hayrete düşürdü. Maryland'in Montgomery şehrinde bir aile, akşam vakti evde oldukları sırada bacanın tıkandığını ve sesler geldiğini fark etti. Evin bacasını kontrol eden baba, durumu anlayamadı. Bunun üzerine yetkilileri çağıran şahıs bacadan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Bacanın içinden hırsız çıktı
Eve giren hırsız kaçmak için bacaya girdi. Ancak işler planladığı gibi gitmeyince bacada sıkışıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine birçok polis ve itfaiye yetkilileri geldi. İtfaiye ekiplerinin bacayı kırması sonucu hırsız bacadan çıkabildi.
Olay sonrası polis ekipleri hırsızı gözaltına altı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve niçin bacaya girdiği hala bilinmiyor.