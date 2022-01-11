Dünya Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı
AMERİKA

Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı

Bacasının tıkandığını ve içerisinden sesler geldiğini fark eden adam sorunu çözmek için yetkilileri aradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen olay görenleri şoke etti.

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Haber Merkezi Diğer
​​Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı
​​Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde gerçekleşen olay, duyanları hayrete düşürdü. Maryland'in Montgomery şehrinde bir aile, akşam vakti evde oldukları sırada bacanın tıkandığını ve sesler geldiğini fark etti. Evin bacasını kontrol eden baba, durumu anlayamadı. Bunun üzerine yetkilileri çağıran şahıs bacadan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.
Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.

Bacanın içinden hırsız çıktı

Eve giren hırsız kaçmak için bacaya girdi. Ancak işler planladığı gibi gitmeyince bacada sıkışıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine birçok polis ve itfaiye yetkilileri geldi. İtfaiye ekiplerinin bacayı kırması sonucu hırsız bacadan çıkabildi.

Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.
Tıkanan bacadan çıkanı görünce dondu kaldı.

Olay sonrası polis ekipleri hırsızı gözaltına altı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve niçin bacaya girdiği hala bilinmiyor.

Polisten kaçan hırsız havalandırma boşluğuna sıkışınca itfaiye kurtardı
FOTOĞRAF 8
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Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphesiyle aranan T.C'nin Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de bir binada oturduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı.
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Gece yarısı T.C'yi gözaltına almak için evine giden ekipler, binaya girdikleri sırada şüpheli tarafından fark edildi. Polisten kaçmaya çalışan T.C, banyo penceresindeki menfezi sökerek havalandırma boşluğuna çıktı.
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Bu sırada eve giren polis ekipleri T.C'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış halde buldu.
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İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren polis, hırsızlık şüphelisini kurtarmak için seferber oldu.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın çatısına merdivenle çıkarak uzun uğraşlar sonucu T.C'yi kurtardı.
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Şüpheli gözaltına alındı.
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Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı
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Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkıştı
Polisten kaçan hırsız havalandırma boşluğuna sıkışınca itfaiye kurtardı
Ankara'da, evine gelen polis ekiplerinden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisi T.C., banyonun havalandırma boşluğuna sıkıştı. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Andersson'un evinden çıktı
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Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Andersson'un evinden çıktı

Sarıyer'de markette ürünleri seçerek çalan hırsız kamerada
OYNAT 00:59
Sarıyer'de markette ürünleri seçerek çalan hırsız kamerada
Sarıyer'de bulunan bir süpermarketi hedef alan iki hırsız, içeriden toplam değeri 945 lira olan ürün çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. İki hırsız otomobille kaçarken Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları ürünleri başka bir markete satacakları ortaya çıktı.

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