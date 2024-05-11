Time dergisinden Filistin kapağı

İsveç’teki 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda öne çıkan Filistin’e destek gösterileri ve mesajlarıydı. Ancak Şarkıcı Sertab Erener’in konuk olarak çağrıldığı yarışmada Gazze’deki soykırıma değinmemesi eleştiri konusu oldu. Erener’in şarkı söylerken yayıncı kuruluşun İsrail bayrağı sallayan izleyicileri ekrana getirmesi de tartışılan bir diğer konu oldu. Belçika’nın kamu yayıncısı VRT ise İsrail’i protesto için yayını bir süre kesti.