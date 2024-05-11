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Dünya

Time dergisinden Filistin kapağı

ABD merkezli dünyaca ünlü Time dergisi, üniversitelerde başlayan İsrail karşıtı eylemlerden bir kareyi kapağına taşıdı. Fotoğraf karesinde yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan bir gencin aynı zamanda zafer işareti yaptığı görüldü.

09:44 - 11/05/2024 السبت
Güncelleme: 09:45 - 11/05/2024 السبت
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Time dergisinin bu ay yayınladığı Filistin kapağı.
Time dergisinin bu ay yayınladığı Filistin kapağı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e yükseldi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.


Kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldüren İşgalci İsrail devletine, ABD başta olmak üzere dünyadan yoğun protesto ve tepki gelmeye devam ediyor.



Time'dan Filistin kapağı


ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan gösteriler sürerken dünyaca ünlü Time dergisi, dikkat çeken bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı.


Kapakta, ABD'de üniversite öğrencilerinin başlattığı İsrail karşıtı protestolardan bir kareye yer verildi. Karede genç bir kız öğrencinin, Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) yüzünü kapattığı görüldü.


Time’ın Filistin protestolarından bir kareye yer verilen kapakta “kampüs isyanı, Amerikan üniversitelerinden sahneler” başlığı yer aldı.


#Time Dergisi
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#Gazze
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