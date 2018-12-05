Timsah eğitmeni Michael Womer timsahlarla gösteri yaptığı sırada ipin kopması üzerine timsahlarla dolu olan havuza düştü. Kameralar önünde gerçekleyen olayda korkunç anlar yaşandı.

ABD'li Michael Womer, Florida'da timsah eğitmeni olarak çalışan ve timsahlarla sık sık çeşitli gösteriler yapan biri. Yine misafirlere gösteri yapacağı bir anda içi timsah dolu havuzun başına geldi.

Michael Womer

Timsahları kızdırmak için biraz çabalayan adam rutin gösterisine devam etti.

Her gösterisini kayda alan Womer, bunu da es geçmedi.

Gösterinin en tehlikeli anlarına sıra geldiğinde Womer, iple timsahların üzerinde sallanmaya başladı. O sırada ip koptu, Womer timsah dolu havuzun içine düştü.

Timsahlar aç olmadığı için bu korkunç olaydan yaralanarak kurtulan Womer, "Böyle tehlikeli gösteriler yapmayı çok seviyorum, kendimi gerçek hayatta Indiana Jones filminde gibi hissediyorum." diye konuştu.

OYNAT 00:40 Korkunç anlar: Timsah dolu havuza düştü ABD'nin Florida eyaletinde timsah eğitmenliği yapan Michael Womer timsahlarla gösteri yaptığı sırada ipin kopması üzerine timsahlarla dolu olan havuza düştü. Kameralar önünde gerçekleyen olayda korkunç anlar yaşandı.





Kaynak: Dailymail, Metro