Dünya Timsah dolu havuzun içine düştü
AMERİKA

​Timsah dolu havuzun içine düştü

Timsah dolu havuzun içine düştü

ABD'de timsahlarla gösteriler gerçekleştiren bir eğitmen, timsah dolu havuza düştü. Yaralanan adam, "Çok korkunçtu ama buna değer" dedi.

Diğer
ABD'de bir adam timsah dolu havuza düştü.
ABD'de bir adam timsah dolu havuza düştü.

Timsah eğitmeni Michael Womer timsahlarla gösteri yaptığı sırada ipin kopması üzerine timsahlarla dolu olan havuza düştü. Kameralar önünde gerçekleyen olayda korkunç anlar yaşandı.

ABD'li Michael Womer, Florida'da timsah eğitmeni olarak çalışan ve timsahlarla sık sık çeşitli gösteriler yapan biri. Yine misafirlere gösteri yapacağı bir anda içi timsah dolu havuzun başına geldi.

Michael Womer

Timsahları kızdırmak için biraz çabalayan adam rutin gösterisine devam etti.

Her gösterisini kayda alan Womer, bunu da es geçmedi.

Gösterinin en tehlikeli anlarına sıra geldiğinde Womer, iple timsahların üzerinde sallanmaya başladı. O sırada ip koptu, Womer timsah dolu havuzun içine düştü.

Timsahlar aç olmadığı için bu korkunç olaydan yaralanarak kurtulan Womer, "Böyle tehlikeli gösteriler yapmayı çok seviyorum, kendimi gerçek hayatta Indiana Jones filminde gibi hissediyorum." diye konuştu.

Korkunç anlar: Timsah dolu havuza düştü
OYNAT 00:40
Korkunç anlar: Timsah dolu havuza düştü
ABD'nin Florida eyaletinde timsah eğitmenliği yapan Michael Womer timsahlarla gösteri yaptığı sırada ipin kopması üzerine timsahlarla dolu olan havuza düştü. Kameralar önünde gerçekleyen olayda korkunç anlar yaşandı.

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Kaynak: Dailymail, Metro


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