Timur Cihantimur ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı: Yeni karar açıklandı

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün ABD'de hakim karşısına çıktı. ABD'deki mahkeme duruşmayı 27 Haziran gününe erteledi, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan mahkeme, Timur Cihantimur'un da tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 20 Haziran'da yapılmasına karar verdi.