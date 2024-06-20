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Timur Cihantimur ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı: Yeni karar açıklandı

Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

23:32 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:02 - 21/06/2024 Cuma
IHA
ABD mahkemesi Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi.
ABD mahkemesi Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un 18 Haziran'da görülen davanın ardından tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Annenin davası eksik belgeler nedeniyle 27 Haziran'a, oğlu Timur'un davası ise bugüne (20 Haziran) ertelendi.

Cihantimur ilk duruşmasında kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti. Cihantimur'un normal bir cezaevi olmayan çocukların kaldığı rehabilitasyon cezaevinde kaldığı öğrenilmişti.

Avukatları koşullarının çok kötü olduğunu belirterek, Cihantimur'a sabah yerlerin temizletildiğini, tuvaletlerin temizletildiğini bu nedenle Cihantimur'un serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cezaevi koşullarından şikayet eden Timur Cihantimur'un cezaevi kayıtlarındaki fotoğrafına ulaşıldı.

16 yaşındaki Cihantimur'un cezaevinden gelen fotoğrafında üzerinde gri tulum olduğu görüldü.



#Timur Cihantimur
#Eylem Tok
#ABD
40 dakika önce
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