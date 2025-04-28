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Titanik'te yazılmıştı: 400 bin dolara satıldı

Titanik'te yazılmıştı: 400 bin dolara satıldı

04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Titanik'te yazılan mektup
Titanik'te yazılan mektup

Titanik kazazedelerinden geminin batmasından günler önce yazılan bir mektup, açık arttırmada yüzbinlerce dolara satıldığı belirtildi. İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup görücüye çıktı. Geminin batmasından sadece beş gün önce yazılan söz konusu mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındığı aktarıldı. Yapılan ilk tahminlere göre, yaklaşık 80 bin dolardan alıcı bulması beklenen mektubun satış fiyatı o kadar yüksek olması dikkati çekti.


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