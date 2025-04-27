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12 yıllık evlilik ChatGPT'nin kahve falı yüzünden bitti: Fala inanıp kocasını evden kovdu

12 yıllık evlilik ChatGPT'nin kahve falı yüzünden bitti: Fala inanıp kocasını evden kovdu

10:3227/04/2025, Pazar
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Yunanistan'da 12 yıldır evli bir çift kahve falı yüzünden boşandı. Fincanının telvesinin fotoğrafını ChatGPT'ye atarak yapay zekaya fal baktıran kadın, yapay zekanın söylediklerine inanarak kocasına boşanma davası açtı.

Yapay zekaya fal baktırmak boşanmaya neden oldu. Olay, Yunanistan'da ilk vaka olarak kayıtlara geçti.


Bir kadın kahve falının fotoğrafını çekerek yapay zeka sohbet uygulaması olan ChatGPT'ye gönderdi. Yapay zekanın kahvede aldatma hikayesi çıkarmasına inanan kadın önce kocasını evden kovdu, sonra da boşanma davası açtı.


YAPAY ZEKAYA KAHVE FALI BAKTIRMAK BOŞANMAYA SEBEP OLDU

Yapay zeka falda "E ismiyle başlayan bir genç kadın" olduğunu söyledi. Buna inanan kadın kocasının onu aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.


Durum karşısında şaşkına uğrayan adam şöyle konuştu:

"Eşim, viral bir trendin parçası olarak kahve yaptı ve içtikten sonra fincanların fotoğrafını çekip ChatGPT’den görüntüyü tahlil etmesini istedi. Ben de onu kırmamak için oyuna katıldım. ChatGPT’deki kahve falında onu bir kadınla aldattığım sonucu çıktı. Karım da çocuklarımıza boşanacağımızı söyledi ve evden ayrılmamı istedi. Evden ayrıldım, bu saçmalığa bir son vermesini beklerken üç gün sonra bana boşanma dilekçesi tebliğ edildi, şoke oldum."


Olay Yunan basınında ilk vaka olarak dikkat çekti. Kocanın avukatı yaptığı açıklamada "Çocuk yetiştiren bir kişinin yapay zekânın kendisine söylediği bu saçmalığa teslim olmasına inanamıyorum" dedi ve anneye velayet davası açmayı teklif etti.

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