TOBB 190 ülkeye mektupla harekatı anlattı

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünya kamuoyuna anlatmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzasıyla oluşturulan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına ve 5 kıtadaki en büyük 7 iş örgütüne gönderiliyor. Hisarcıklıoğlu'nun imzasıyla, Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere hazırlanan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına ve Avrupa’da Eurochambers, Asya’da Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, İslam Ticaret Sanayi Odası, Arap Odalar Birliği, Afrika’da Afrika Odalar Birliği, Amerika’da US Chambers ve Latin Amerikan Odalar Birliğine gönderilmeye başlandı.

BARIŞ ORTAMI TAHSİS EDİLECEK

Mektupta, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu anlatıldı. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılacağı ifade edilen mektupta, böylece bölgede huzur, güven ve barış ortamının yeniden tesis edileceği vurgulandı. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığının tam olduğu belirtilerek, uluslararası alanda bu çerçevede ortaya konulan çabalara başından itibaren tam destek verildiğinin altı çizildi. Bölgedeki PYD/YPG'nin terör faaliyetleri ile söz konusu örgütün DEAŞ’lı militanlarla karşılıklı menfaat ilişkilerine de yer verilerek bölgedeki oluşumlar ayrıntılı anlatıldı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU YAPILDI

Mektupta Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabalarının Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacağının altı çizilerek şunlar kaydedildi: "Suriye'de DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse mücadele veren tek ülke olan Türkiye için DEAŞ tutuklularının durumu büyük önem arz etmektedir. Tüm yabancı terörist savaşçıların menşe ülkelerince geri alınmasının sürdürülebilir tek çözüm olduğuna inanmaktayız. Yabancı terörist savaşçılar sorunu ancak uluslararası toplumun ortak çabalarıyla çözülebilir."

ASRİAD'tan açıklama

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da, "Barış Pınarı Harekatı emperyalist yapıların bölgemizde kurmaya çalıştıkları yeni düzeni deşifre eden ve bölge ülkelerine başta Türkiye olmak üzere kurulan kumpası yerle bir etme harekatıdır" ifadelerini kullandı. ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, Türkiye'nin önemli bir karar vererek bir sınır ötesi harekat daha icra ettiğini belirtti. Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu harekat ülkemizin ve bölgemizin derin güvenlik ihtiyacının bir gereğidir. Dünyanın adeta bütün büyük güçlerinin menfaat paylaşımları ve güç yarıştırdıkları bir alan haline getirdikleri bölgemiz, eşine az rastlanır bir zulüm ve insanlık dramına sahne yapılmaktadır."