Tokayev'den Putin'e 'Dağıstan' taziyesi

Kazakistan

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Putin'e gönderdiği mesajda, Dağıstan'da bir polis noktası, sinagog ve iki kiliseye yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren din görevlileri ve kolluk kuvvetleri için içten taziyelerini ilettiğini bildirdi.