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Dünya

Tokayev'den Putin'e 'Dağıstan' taziyesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

14:14 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Tokayev - Putin
Tokayev - Putin
Kazakistan
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Putin'e gönderdiği mesajda, Dağıstan'da bir polis noktası, sinagog ve iki kiliseye yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren din görevlileri ve kolluk kuvvetleri için içten taziyelerini ilettiğini bildirdi.

Kazakistan'ın bu insanlık dışı eylemi kararlılıkla kınadığını belirten Tokayev, terörle mücadelede Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer yetkili uluslararası kuruluşların himayesinde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesini savunduğunu kaydetti.


Tokayev, söz konusu olayda kolluk kuvvetleri aracılığıyla arama operasyonlarının yürütülmesi konusunda Rus tarafına yardımda bulunabileceklerini teklif etti.



Olay


Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.




#Rusya
#Dağıstan
#Kazakistan
#Kasım Cömert Tokayev
#Vladimir Putin
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