Tokayev'den Putin'e 'Dağıstan' taziyesi

Kazakistan'ın bu insanlık dışı eylemi kararlılıkla kınadığını belirten Tokayev, terörle mücadelede Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer yetkili uluslararası kuruluşların himayesinde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesini savunduğunu kaydetti.
Tokayev, söz konusu olayda kolluk kuvvetleri aracılığıyla arama operasyonlarının yürütülmesi konusunda Rus tarafına yardımda bulunabileceklerini teklif etti.
Olay
Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirilmişti.
Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.