Dünya Tony Blair Batı hegemonyası sona eriyor
AVRUPA

Tony Blair: Batı hegemonyası sona eriyor

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Ukrayna savaşı sonrası Batı hakimiyetinin, Çin’in Rusya’nın desteğiyle süper güç statüsüne yükselmesiyle birlikte, sonuna yaklaştığını kaydetti.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Tony Blair: Batı hegemonyası sona eriyor
Tony Blair

ABD Başkanı George W. Bush ile birlikte Afganistan ve Irak işgallerinin mimarı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’den itiraf gibi açıklama geldi. El Cezire’nin haberine göre Blair, Ukrayna savaşı sonrası Batı hakimiyetinin, Çin’in Rusya’nın desteğiyle süper güç statüsüne yükselmesiyle birlikte, sonuna yaklaştığını kaydetti. Blair, dünyanın “İkinci Dünya Savaşı’nın sonu ya da Sovyetler Birliği’nin çöküşü gibi tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ancak bu sefer yükselen gücün Batı olmadığının açıkça görüldüğünü” söyledi. “Batı’nın hakimiyetinin sonuna yaklaşıyoruz” diyen Blair, “Dünya ya iki kutuplu ya da çok kutuplu olacak. Yüzyılın en büyük jeopolitik sınaması ise Rusya değil Çin kaynaklı olacak” dedi.

Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti
DÜNYA
Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Türk sinemasının acı kaybı

Türk sinemasının acı kaybı

​Yönetmen Erden Kıral kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Aydında orman yangını

Aydın'da orman yangını

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.
Avrupayı kavuran sıcaklar Türkiyeye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek

Kanalizasyon suyu denize karıştı.

Kent 4.3'le sallandı: Büyük panik yaşandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.