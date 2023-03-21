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Dünya

Toplama kampında ırkçı kahkaha

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndermeye başladı. Daha önce ülkesine girişler için ‘Göçmen istilası’ benzetmesi yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda’da göç politikasını övdü.

04:00 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda'da temel atma töreninde.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda'da temel atma töreninde.

İngiltere’nin ülkeye yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı bu kez hayata geçiyor. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda’da mültecilerin kabul edileceği 500 konut inşaatının temel atma törenine katıldı. “Ruanda’nın mültecileri kabul etme ve ülke genelinde binlerce kişiye insani destek sağlama kapasitesini artıran ileriye doğru atılmış büyük bir adım” olarak nitelendiren Braverman, “Farklı sayıda aile üyesini barındırmak için farklı boyutlarda çeşitli birimlerle yüksek kaliteli konutlara iyi bir örnek oluşturuyor” dedi. Braverman’ın geçtiğimiz günlerde göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmeden önce tutulacağı toplama kampı önünde kahkahalar atarak poz vermesi büyük tepki toplamıştı. İngiltere, daha ilkin bir kere yargı kararıyla durdurulan ülkeye yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderme planını yaz ayları gelmeden tekrardan uygulamaya koymayı planlıyor. Özellikle Manş denizini geçerek ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısındaki artış sebebiyle İngiltere, göçmenleri Ruanda’ya sınır dışı etme planını tekrardan yürürlüğe koymayı hedefliyor.




#İngiltere
#Ruanda
#Mülteci
#Konut
#Manş Denizi
1 saat önce
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