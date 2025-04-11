Toprağın derinlerinde yeni yaşam formları

Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dünya’nın “kritik bölge” olarak bilinen ve yaşam için hayati önem taşıyan toprak katmanlarında daha önce bilinmeyen bir mikrop ailesi keşfetti. Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. James Tiedje liderliğindeki ekip, bu derin toprak katmanlarında “CSP1- 3” olarak adlandırılan yepyeni bir mikrop şubesine (filum) rastladı. Söz konusu mikroorganizmalar, ABD’nin Iowa eyaleti ve Çin’deki derin toprak örneklerinden izole edildi. Araştırmacılar, CSP1-3 ailesinin atalarının milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında ve tatlı sularda yaşadığını, zamanla önce yüzey toprağına, ardından da derin toprak katmanlarına adapte olduğunu ortaya koydu.