Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Toprağın derinlerinde yeni yaşam formları

Toprağın derinlerinde yeni yaşam formları

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Araştırmacılar, CSP1-3 ailesinin atalarının milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında ve tatlı sularda yaşadığını, zamanla önce yüzey toprağına, ardından da derin toprak katmanlarına adapte olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, CSP1-3 ailesinin atalarının milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında ve tatlı sularda yaşadığını, zamanla önce yüzey toprağına, ardından da derin toprak katmanlarına adapte olduğunu ortaya koydu.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dünya’nın “kritik bölge” olarak bilinen ve yaşam için hayati önem taşıyan toprak katmanlarında daha önce bilinmeyen bir mikrop ailesi keşfetti. Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. James Tiedje liderliğindeki ekip, bu derin toprak katmanlarında “CSP1- 3” olarak adlandırılan yepyeni bir mikrop şubesine (filum) rastladı. Söz konusu mikroorganizmalar, ABD’nin Iowa eyaleti ve Çin’deki derin toprak örneklerinden izole edildi. Araştırmacılar, CSP1-3 ailesinin atalarının milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında ve tatlı sularda yaşadığını, zamanla önce yüzey toprağına, ardından da derin toprak katmanlarına adapte olduğunu ortaya koydu.


#Michigan Eyalet Üniversitesi
#araştırma
#yaşam formu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?