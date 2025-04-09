Ulukurtlar hayata döndü

ABD’de, kayıp hayvan türlerini geri getirmeyi amaçlayan Colossal Biosciences şirketi yaptığı açıklamayla, soyu tükenmiş ulukurtlara benzeyen genetiği değiştirilmiş üç kurdun, Amerika’da adı açıklanmayan güvenli bir bölgede yaşadığını belirtti. Açıklama bilim dünyasında heyecana sebep oldu. Colossal Biosciences araştırmacıları, yaşları üç ile altı ay arasında değişen kurt yavrularının uzun beyaz tüyleri, kaslı çeneleri ve şimdiden yaklaşık 80 kilo ağırlıkları olduğunu kaydetti. Söz konusu ulukurtların olgunlaştıklarında 140 kiloya kadar çıkmaları bekleniyor.





TAMAMEN AYNISI DEĞİL

Ulukurtların soylarının 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce tükendiği vurgulandı. Buffalo Üniversitesi'nde biyolog olan ve araştırmada yer almayan Vincent Lynch, “Şu anda yapabileceğiniz tek şey bir şeyi yüzeysel olarak başka bir şeye benzetmektir, soyu tükenmiş türleri tamamen canlandırmak değil” diye konuştu.





GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ YAVRULAR

Colossal'ın baş bilim insanı Beth Shapiro, daha sonra bilim insanlarının canlı bir gri kurttan kan hücreleri aldıklarını ve CRISPR kullanarak 20 farklı bölgede genetik olarak değiştirdiklerini açıkladı. Bu genetik materyal ise evcil bir köpekten alınan yumurta hücresine aktarıldı. Hazır olduklarında, embriyolar yine evcil köpekler olan taşıyıcı annelere transfer edildi ve 62 gün sonra genetiği değiştirilmiş yavrular doğdu.





DNA'dan belirlendi

Colossal bilim insanları, fosillerden elde edilen antik DNA'ları inceleyerek ulukurtların sahip olduğu belirli özellikleri öğrendi. Araştırmacılar Ohio'da bulunan 13 bin yıllık bir kurt dişi ile Idaho'da bulunan ve her ikisi de doğal tarih müzesi koleksiyonlarının bir parçası olan 72 bin yıllık bir kafatası parçasını incelediği ortaya çıktı.



