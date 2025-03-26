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Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda yaban keçileri görüntülendi

Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda yaban keçileri görüntülendi

13:2626/03/2025, Çarşamba
AA
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Koruma altındaki yaban keçileri, sarp kayalıklarda görüldü.

Kentin yüksek dağları, kurt, yaban domuzu, tilki ve yaban keçisi gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda koruma faaliyetleriyle popülasyonları yavaş yavaş artmaya başlayan yaban keçileri, sarp kayalıklarda dolaşırken kayıt altına alındı. Sürü halinde gezen yaban keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

'Doğanın sunduğu en büyük hazine'

Vali Mustafa Koç, dağ keçilerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu notu düştü: "Ağrı, sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda eşsiz yaban hayatıyla da göz kamaştırıyor. Dağ keçileri başta olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapan bu coğrafya, doğanın bizlere sunduğu en büyük hazinelerden biri. Bu güzellikleri korumak, geleceğe en değerli mirası bırakmak demek. Hep birlikte doğamıza sahip çıkalım."

#Ağrı
#yaban keçileri
#Mustafa Koç

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