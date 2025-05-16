Trablus'tan ayrılan Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi

"Dolayısıyla ikinci gün biraz tedirgindik. Sabah erken saatlerde fuara gitmedik, öğleden sonra gittik. O gün normalleşmiş gibiydi, her şey yolunda gözüküyordu. Gece12'den sonra sabaha kadar sürekli bombalamalar, çatışmalar, silah sesleri geldi. Sabaha kadar hiç uyumadık diyebilirim. Dönüşümüz zaten bugündü. Sadece buraya gelecek olan THY uçağının gelip gelmeyeceği belirsizdi. Havalimanı kapalıydı bugüne kadar. Herkes koordineliydi; Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik, bizim fuar firması... Hiçbir sorun yaşamadık."