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Dışişlerinden 'Libya' açıklaması: Askeri gerilimi dikkatle izliyoruz

Dışişlerinden 'Libya' açıklaması: Askeri gerilimi dikkatle izliyoruz

19:0414/05/2025, Çarşamba
AA
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Libya'da, milis grupların çatışması sırasında kullanılamaz hale gelen araçlar.
Libya'da, milis grupların çatışması sırasında kullanılamaz hale gelen araçlar.

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta çeşitli silahlı gruplar arasında artan askeri gerilimi dikkatle izlediklerini belirtti. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu vurgulandı. Taraflara, sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması yönünde çağrıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'taki çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginliğin yakından takip edildiği belirtilirken, taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca,
"Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır."
ifadesine yer verildi.

Trablus'ta neler oluyor?

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklamıştı.



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