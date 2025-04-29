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Libya ve İtalya arasında enerji sektöründe işbirliği

Libya ve İtalya arasında enerji sektöründe işbirliği

00:4229/04/2025, Salı
AA
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Libya Başbakanı ile İtalya Başkanı iki ülke arasındaki işbirliği için görüştü.
Libya Başbakanı ile İtalya Başkanı iki ülke arasındaki işbirliği için görüştü.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başkanı Giorgia Meloni, iki ülke arasında enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgede istikrarın desteklenmesi amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin de önemi vurgulandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe ve Meloni'nin telefonda konuştuğu belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

İkilinin ayrıca ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın desteklenmesine katkıda bulunulması amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.



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