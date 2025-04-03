İtalya Başbakanı Meloni: ABD'nin AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesi yanlış bir tedbir

Trump, bugünden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük tarifesi getirmesini 'yanlış bir tedbir' olarak değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını duyurmasının ardından, AB ile karşılıklı tarifelerin de yüzde 20 olarak planlanmasına, İtalya'dan tepki geldi.
Başbakan Meloni açıklamasında,
"ABD'nin Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmesini yanlış ve her iki tarafın da çıkarına olmayan bir tedbir olarak görüyorum. Batı'yı kaçınılmaz olarak diğer küresel oyuncular lehine zayıflatacak bir ticaret savaşını önlemek amacıyla ABD ile bir anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her halükarda, her zaman olduğu gibi, diğer Avrupalı ortaklarımızla da temaslarda bulunarak İtalya'nın ve ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
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