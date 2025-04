İtalya Başbakanı Meloni: ABD'nin AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesi yanlış bir tedbir

"ABD'nin Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmesini yanlış ve her iki tarafın da çıkarına olmayan bir tedbir olarak görüyorum. Batı'yı kaçınılmaz olarak diğer küresel oyuncular lehine zayıflatacak bir ticaret savaşını önlemek amacıyla ABD ile bir anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her halükarda, her zaman olduğu gibi, diğer Avrupalı ortaklarımızla da temaslarda bulunarak İtalya'nın ve ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz"