Trilyonlar harcadı milyonları öldürdü

ABD'de yayınlanan yeni bir rapor, Washington'un 11 Eylül 2001 tarihinden sonra izlediği, maliyeti 6 trilyon doları bulan işgal ve katliam politikası sonucu ile nasıl dünyayı kan gölüne dönüştürdüğünü bir kez daha gösterdi. Watson Enstitüsü ile Brown Üniversitesi'nin ortak çalışmasına göre ABD yönetimleri 11 Eylül 2001 yılından bu yana başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki savaşlara ve çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı. Rapora göre söz konusu çatışmalarda 800 bin kişi hayatını kaybetti. Rapora göre en çok ABD askeri Irak savaşında ölürken Irak işgali sırasında 184 bin ile 207 bin arası sivil hayatını kaybetti. 11 Eylül sonrası ABD'nin dahil olduğu tüm savaşlarda yaşanan sivil ölümü ise 312 ile 335 bin arasında olduğuna dikkat çekildi. Her ne kadar rapor güncel olsa da yapılan diğer bağımsız araştırmalarda sadece Irak'ta ABD'nin sebep olduğu ölüm sayısının bir milyonu aştığı biliniyor.

ABD askeri

6.4 TRİLYON DOLAR

Cost of War Project (Savaşın Maliyeti) tarafından yayınlanan raporda "2001'in sonlarından itibaren 2020 yılı bütçesi de dahil, ABD savaşlara ve çatışmalara 6.4 trilyon dolar harcadı." denildi. Harcamaların yaklaşık 1 trilyon dolarını, hükümetin savaşlara katılan askerlere olan mali yükümlülüğü teşkil ediyor.

ÖLÜ SAYISI DAHA FAZLA

Yine Cost of War Project tarafından yayınlanan bir rapora göre savaşlarda sivil, savaşın yaşandığı ülkenin güvenlik güçleri, militanlar, ABD askeri personeli dahil son 18 yılda 800 bini aşkın kişi öldü. Rapor güncel olsada sahaya dayalı bilgilerin ışığında 16 yıllık işgalde hayatını kaybeden Iraklıların toplam sayısıyla ilgili net bir fikir birliği bulunmuyor. Bazı araştırmalara göre bu sayının 600 bin, bazılarına göre de 1 milyon kadar olduğu iddia ediliyor.

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ORTADOĞU VE ÇEVRESİ

ABD'nin katliam politikasının Ortadoğu ve çevresinde yoğunlaşması da dikkat çekmekte. Rapora Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Yemen ve 'diğer' kategorisindeki savaşlar eklendi. Bunun yanı sıra aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkedeki operasyonlarda yaşanan kayıplar da yer aldı. 11 Eylül sonrası harcanan 6.4 trilyon dolarlık maliyet sadece savaşlara harcanan ödemeler değil. Bunun içinde yurt dışındaki operasyonlar, askerlerin sağlık harcamaları gibi giderler de var.