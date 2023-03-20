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Dünya

Trump ABD'yi yine karıştırdı

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla oldukça dikkat çekti. Trump, Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisini salı günü tutuklayacağını iddia ederek takipçilerini protestoya çağırdı.

04:00 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trump Washington’ı karıştırdı.

Trump Washington’ı karıştırdı.

Eski ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabından, New York’un Manhattan Bölge Savcılığı’nın kendisini salı günü tutuklatabileceğini paylaşması, Washington’da tartışmalara neden oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’a atıfta bulunarak, “İşte yine başlıyoruz, şiddetli suçluları serbest bırakan radikal bir savcının, Başkan Trump’a karşı siyasi intikam peşinde koşarken yetkisini kötüye kullanması…” ifadelerini kullandı. Trump’ın Kongredeki önemli destekçilerinden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, yaptığı Twitter paylaşımında, “Bu tamamen siyasi. Bu, komünist ülkelerin siyasi rakiplerini yok etmek için yaptıkları şeydir!” ifadelerini kullandı. Öte yandan, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise mahkemeye destek verdi.



#ABD
#Donald Trump
#Kevin McCarthy
#Bölge Savcısı Alvin Bragg
40 dakika önce
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