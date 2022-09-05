Dünya Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış
AMERİKA

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın skandalları bitmek bilmiyor. Trump'ı merkeze alan yeni bir kitaba göre eski başkan borçlu olduğu bir avukata ödemeyi atla yapmayı teklif etti.

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Haber Merkezi Diğer
Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış
Trump

New York Times'ın gelecek hafta yayımlayacağı kitaba göre Trump, yasal ücretler ödemekten kaçınmak için her zaman alternatif yolların peşinde koşuyor.

Bu nedenle 2 milyon dolarlık avukatlık borcunu değerinin 5 milyon dolar olduğunu iddia ettiği bir aygırla ödemek istedi. Ödemenin nakit yolla yapılması durumunda çıkacak yasal ücretleri de müvekkilin ödemesi gerekiyor.

Kitaba erişen The Guardian'ın aktardıklarına göre avukat bu ilginç teklife, "1800'lerde değiliz, bana atla ödeme yapamazsınız" yanıtını verdi.

Olayın 1990'lı yıllarda yaşandığı belirtildi. Ödemelerini almak için Donald Trump'ın ofisine giden avukatın aldığı yanıt şöyle oldu: Sana olan borcumu ödemeyeceğim çünkü sana daha değerli bir şey vereceğim.

Trump ardından önündeki dosyadan at tapusu olarak adlandırdığı bir belge çıkardı ve atın 5 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Yaşanan gerilimin ardından Donald Trump'ın borcunun bir kısmını ödediği belirtildi.

Trump'ın çetrefilli işlerinin bir sınırı bulunmuyor. Eski Başkan'ın avukatı Rudy Giuliani'nin kız arkadaşı 2020 seçimlerindeki engelleme çabaları için Trump'tan 2.5 milyon dolar istemişti. Maria Ryan ayrıca sevgilisi Giuliani için başkanlık affı ve özgürlük madalyası da talep etmişti.

Donald Trump'ın yıllar önce ABD'nin en büyük avukatlık firmalarından Jones Day'le de ödeme sorunu yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak Jones Day kaynakları Trump'ın borcunu tamamiyle ödemek zorunda kaldığını belirtti.

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