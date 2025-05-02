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Trump 'ülkemize dini geri getirdik' diyerek duyurdu: Komisyon kurulacak

Trump 'ülkemize dini geri getirdik' diyerek duyurdu: Komisyon kurulacak

11:252/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Trump: Ülkemize dini geri getirdik
ABD Başkanı Trump: Ülkemize dini geri getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde gerçekleştirilen ve üç semavi dinin temsilcilerinin de katıldığı törende, “dini özgürlükler komisyonu” kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Törende konuşan Trump, “Ülkemize dini geri getiriyoruz” diyerek seküler düzene açıkça meydan okudu.

Trump, bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının cesaret edemediği bir çıkış yaptı. “Daha önce hiçbir başkan böyle bir adım atmadı” diyen Trump, “Kilise ve devlet işleri ayrı olmalı diyorlar. Ayrı olsun ya da olmasın, siz şu anda olmanız gereken yerdesiniz. Biz dini ülkemize geri getirdik” ifadeleriyle laiklik anlayışını sorgulayan bir tutum ortaya koydu.

Komisyon geliyor: Hedef dini özgürlük

Trump konuşmasında, Şubat 2025’te tüm inanç gruplarının özgürce ibadet edebilmesini hedefleyen yeni bir dini özgürlük komisyonunun kurulacağını da duyurdu. Komisyonun, antisemitizmle mücadelede aktif rol oynayacağını belirten Trump, Temmuz 2024’teki suikast girişiminden kurtuluşunu da “Tanrının işi” olarak tanımladı.


Bazı çevreler, kurulacak komisyonun muhafazakâr Hristiyan değerlerini önceleyen Project 2025 ile bağlantılı olabileceğini öne sürerken, Trump bu iddiaları yalanladı.

Laiklik tartışması alevlendi

Trump’ın
“kilise-devlet ayrılığını bir süreliğine unutalım”
sözleri, ABD'de laiklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Demokratlar, yeni komisyonun diğer inanç gruplarını dışlayabileceğini ve muhafazakâr değerlerin dayatılabileceğini savunuyor. Hukukçular ise komisyonun anayasal sınırları zorlayabileceğine dikkat çekiyor.
Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick

Dan Patrick komisyonun başında

Komisyonun başına Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick'in getirileceği açıklandı. Patrick'in liderliğinde somut adımlar atılması ve inanç özgürlüklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ancak Trump’ın geçmişteki politikaları, özellikle kürtaj ve göçmenlerle ilgili kararları, komisyonun kapsayıcılığı konusunda soru işaretlerine yol açıyor.


Yeni kurulacak komisyonun
, ABD'de tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi adına kritik bir misyon
üstleneceğini söyledi.


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