Trump, bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının cesaret edemediği bir çıkış yaptı. “Daha önce hiçbir başkan böyle bir adım atmadı” diyen Trump, “Kilise ve devlet işleri ayrı olmalı diyorlar. Ayrı olsun ya da olmasın, siz şu anda olmanız gereken yerdesiniz. Biz dini ülkemize geri getirdik” ifadeleriyle laiklik anlayışını sorgulayan bir tutum ortaya koydu.