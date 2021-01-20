Trump Beyaz Saray'a veda etti.

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin dolmasının ardından Beyaz Saray’dan ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından bugün görevini rakibi Joe Biden’a devrediyor. Biden’ın başkanlık yeminine saatler kala Trump, son kez ABD Başkanı olarak uyandı. Son kez Beyaz Saray’ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı. Kendisini bekleyen gazetecileri selamlayan Trump, kısa bir açıklama yaparak helikoptere bindi. Andrews Hava Üssü’ne geçen Trump burada düzenlenen veda töreninde konuşma yaptı.

BU BİR VEDA

"Bu bir veda" diyen Trump, Beyaz Saray'a tekrar döneceğini söyledi.

YENİ İDARE BAŞARILI OLACAKTIR

"75 milyon oy aldık, bu tarihi bir rekordur” şeklinde konuşan Trump pandemiye rağmen ekonomide başarılı adımlar atıldığını söyledi.Trump Biden yönetimi ile ilgili ise "Yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Başarılı olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Daha önce yaptığı açıklamada, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını ifade eden Trump, ABD tarihinde rakibinin yemin törenine katılmayan 4. başkan olarak tarihe geçecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni bugün gerçekleşecek.

EN SIRA DIŞI TÖREN

Donald Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.

3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından oldukça netameli bir süreç geçiren ABD'de seçimleri kazanan Biden, bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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OYNAT 00:48 Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak. BiP'te paylaş

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