​Trump Biden’ı geçti​

Amerikan The Times gazetesinin Harvard/Harris’in anketine dayandırdığı habere göre, ABD’liler Başkan Joe Biden’ı seçtiği için pişman oldu. Yeniden seçim yapılması durumunda büyük çoğunluk eski Başkan Donald Trump’ı seçeceklerini belirtti. Bu anketle birlikte Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde ikilinin karşı karşıya gelmesinden bu yana ilk kez onay oranlarında Joe Biden’ı geride bıraktı.

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