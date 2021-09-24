Dünya Trump Bidenı geçti
AMERİKA

Trump Biden’ı geçti

ABD’li The Times gazetesinin Harvard/Harris’in anketine dayandırdığı habere göre, ABD’liler Başkan Joe Biden’ı seçtiği için pişman. Seçmenin Biden tercihi yüzde 46’ya düşerken, Trump yüzde 48’e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trump Biden’ı geçti​
Trump - Biden

Amerikan The Times gazetesinin Harvard/Harris’in anketine dayandırdığı habere göre, ABD’liler Başkan Joe Biden’ı seçtiği için pişman oldu. Yeniden seçim yapılması durumunda büyük çoğunluk eski Başkan Donald Trump’ı seçeceklerini belirtti. Bu anketle birlikte Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde ikilinin karşı karşıya gelmesinden bu yana ilk kez onay oranlarında Joe Biden’ı geride bıraktı.

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  • Biden’ın kabul oranı yüzde 46’ya düşerken Trump yüzde 48’e yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte Biden’ın bağımsız seçmenlerden aldığı onay son 2 ayın en sert düşüşünü gördü. Öte yandan ankete göre Amerikalıların sadece %30’u genel olarak mevcut ABD hükûmetini onaylıyor.
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