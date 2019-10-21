Trump: Darbeyi durdurun

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecine yönelik devam eden soruşturma kapsamında Twitter hesabından kendisine destek vermek için oluşturulan “Darbeyi durdurun!” etiketini paylaştı. ABD Başkanı’nın görevini kötüye kullanarak 2020 Başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın soruşturulması için Ukrayna’ya baskı yaptığı şüphesi üzerine başlatılan azil sürecine yönelik Trump’ın destekçileri “Darbeyi durdurun” başlığıyla bir imza kampanyası düzenliyor.

Trump destekçileri, soruşturma sürecinin ‘darbe’ olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump daha önceki bir tweetinde, 3 Kasım 2020 seçimlerinde, derin devletin haydut bürokratlarına, yalan haber medyasına ve Demokrat Parti’deki yozlaşmaya en iyi cevabın verileceğini iddia etmişti.