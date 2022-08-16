Dünya Trump FBIyı suçladı Pasaportlarımı çaldılar
AMERİKA

Trump FBI'yı suçladı: Pasaportlarımı çaldılar

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Florida'da yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde yapılan aramada 3 pasaportunun çalındığını iddia etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Trump FBIyı suçladı: Pasaportlarımı çaldılar
Donald Trump.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapılmıştı.

  • Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, FBI’ın baskın sırasında pasaportlarını aldığını iddia ederek, "Mar-a-Lago’daki FBI baskını sırasında diğer her şeyle birlikte 3 pasaportumu (birinin süresi dolmuş) çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!" dedi.

Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulunmuştu

Trump'ın Florida'daki malikanesinde yapılan aramada bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

FBI baskını Trump'ı kızdırdı: Obama’nın kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşmediniz
DÜNYA
FBI baskını Trump'ı kızdırdı: Obama’nın kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşmediniz

FBI baskından iki ay önce de Trump'ın evinden celp ile belgeler almış
DÜNYA
FBI baskından iki ay önce de Trump'ın evinden celp ile belgeler almış

Trump’ın evine FBI baskını: ABD üçüncü dünya ülkesi oldu
DÜNYA
Trump’ın evine FBI baskını: ABD üçüncü dünya ülkesi oldu
Toprağı kazdıkça fışkırdı

Toprağı kazdıkça fışkırdı
Artık devlete emanet

Artık devlete emanet

​Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber.
100 bininaltına geriledi

100 binin
altına geriledi

​Konut satışları temmuz ayında düşüşe geçti.

​Bakan Nebati duyurdu: 100 bin fırsatçı radara takıldı.

​İstanbul depremi için riskli bölgeler tek tek açıklandı.

Bakan Koca'dan asistan doktorlara yeni düzenleme.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine operasyon.

​Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı.

​Tarım Kredide % 35'i bulan indirimler büyük ilgi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.