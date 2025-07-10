Trump: Gazze'de uzlaşma ihtimali yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke liderini konuk ettiği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde çoğunlukla Gazze'yi konuştuklarını belirten Trump, “Gazze ve üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız diğer tüm meselelerle ilgili kesin bir durum yok, ancak bir anlaşmaya ya da bir tür uzlaşmaya ulaşma olasılığımız oldukça yüksek” dedi. Trump, Gazze'de bir ateşkesin ‘bu hafta olmazsa belki önümüzdeki hafta' gerçekleşebileceğini kaydetti.

Beyaz Saray'da Steve Ron Dermer ile Katar elçisi arasında yapılan gizli bir toplantı hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Trump, ikilinin Gazze'de esirler ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydettiği iddiasının ‘olası' olduğunu ifade etti. Trump, “Muhtemelen size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bunun gizli olup olmadığını bilmiyorum ama bu benim için önemli değil. Sırlar, bizi istediğimiz hedefe ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirlerin geri dönmesini istiyoruz. Ve sanırım buna ulaşmaya yakınız” ifadelerini kullandı.