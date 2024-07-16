Trump hala şokta: Başımı evirmesem ölecektim

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi ABD'de gündemin ilk maddesi olmaya devam ediyor. Hayatına kasteden saldırıdan saatler sonra Amerikan The New York Post gazetesine konuşan Donald Trump saldırı anında yaşadıklarını ve sahnede hayatını kurtaran vücut hareketini sıcağı sıcağına aktardı. Trump, seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silah saldırı sonucu sağ kulağından üst tarafından yaralandı. Eski başkan Milwaukee'ye giderken özel uçağında verdiği röportajda yaşadığı deneyimi 'gerçeküstü' olarak tanımladı. Trump, röportajda, "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" ifadelerini kullanırken, bir anlık ekrana bakma refleksinin hayatını kurtardığını belirtti. Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump bu şekilde poz vermeyi reddetti.

TAM ZAMANINDA DOĞRU MİKTARDA

Saldırıdan hemen önce kaçak göçmenlerle ilgili bir tabloyu okuyabilmek için hafifçe sağa döndüğünü söyleyen Trump, "Konuşurken kalabalıktan nadiren gözlerimi ayırıyorum. O an bunu yapmasaydım, bugün konuşuyor olmazdık, değil mi?" ifadelerini kullandı. "Şans eseri ya da Tanrı'nın yardımıyla" hayatta kaldığını söyleyen Trump, "En inanılmaz olan da sadece dönmekle kalmayıp, tam doğru zamanda ve tam doğru miktarda dönmüş olmamdı" diye konuştu.

KAFATASINI DELİP GEÇECEKTİ

Trump röportajı sırasında defalarca kez hayatta olmasının mucize olduğunu belirterek, ölümden kıl payı kurtulduğunu söyledi. Şans eseri kurtuluşunu anlatırken, "Sadece yarım dönseydim, beynimin arkasına girecekti. Kurşunun izlediği yol direkt olarak kafatasımdan geçiyor. Ekran yüksekte olduğu için yukarı bakmıştım. Mükemmel bir dönüş yapma şansım muhtemelen yüzde birin de onda biriydi, bu yüzden burada olmamam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YUMRUKLU SELAM DURUŞU

Eski başkan, şaşkın izleyicilere yumruğunu kaldırıp "mücadele (fight)" diye bağırdığı, artık ikonik hale gelen anı da röportajda anlattı. Trump, "Birçok insan bunun gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğrafa sahip olmak için ölmeniz gerekir" diye konuştu. Destekçilerinin onun iyi olduğunu ve "Amerika'nın yoluna devam ettiğini, ilerlediğini ve güçlü olduğunu" bilmelerini istediğini söyledi. Trump, kendisini izleyen destekçilerinin duruma nasıl tepki verdiğini anlatarak onlara şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Birçok yerde, özellikle futbol maçlarında, tek bir ses duyarsınız, herkes kaçar. Burada çok sayıda patlama oldu ve kaldılar. Onları seviyorum. Onlar harika insanlar."

KÜRSÜYE GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Saldırının ve takip eden kaos ortamının ardından Trump "gerçekliğin" kendisine yeni yeni dank ettiğini vurguladı. Röportaj sırasında burnunu işaret etti ve saldırganı "gözlerinin tam ortasından tek bir atışla" öldürdüklerini söyledi. Trump, her zaman şovmen bir tavır takındığını belirterek, kürsüye geri dönüp konuşmaya devam etmek istediğini dile getirdi. Trump mitinglerinde yapacağı konuşmaların değişeceğini vurgulayarak, "Ülkeyi bir araya getirme şansı. Bana bu şans verildi. Bu, tüm ülkeyi, hatta tüm dünyayı bir araya getirme şansı. Konuşma çok farklı olacak, iki gün önce olacağından çok farklı" dedi.

SAHNEDEKİ AYAKKABININ SIRRI

Röportaj sırasında gömleğinin düğmelerini açarak sağ ön kolundaki büyük morluğu gösteren eski başkan, ayakkabılarıyla ilgili gizemi de aydınlattı. Dün yayınlanan görüntülerde Trump'ın saldırı sonrası ısrarla ayakkabılarını istediği duyuluyordu. Trump bu durumu şöyle açıkladı: "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." Gizli Servis personelinin hızlı tepkisini öven Donald Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi. Trump'a suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü. Crooks'un AR-15 tipi yarı-otomatik silahla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Saldırıdan önce 50 mermi almış

Saldırıya ilişkin detaylar da ABD medyasında yer almaya devam ediyor. CNN'in haberine göre 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Trump'ı hedef almadan saatler önce bir silah mağazasından 50 mermilik cephane aldığı tespit edildi. Daha önce ABD'de emniyet yetkilileri, olay yerinde öldürülen Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.

Tarihe geçen fotoğrafın öyküsü

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan bayrağı, yüzü kanlı halde yumruğunu kaldırdığı halde çekilen ve şimdiden tarihe geçen fotoğrafın da hikayesi bizzat çeken kişi tarafından anlatıldı. Associated Press'in Washington DC bürosunun şef fotoğrafçısı Evan Vucci yakaladığı karenin hikayesini paylaştı. Vucci, Pensilvanya'daki mitingde silah sesleri duyunca sahneye doğru koştuğunu belirtirken, "Silah seslerini duydum. Gizli servis ajanları Trump'ın üzerine kapanmaya başlarken sahneye koştum. Farklı yönlerden sahneye geliyorlardı ve Trump'ın üzerine çıkıyorlardı. Sahnenin önüne, yanına gittim ve çekebildiğim her şeyi çekmeye başladım" sözleriyle tarihi karenin hikayesini anlattı.

Adaylığı kesinleşti

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu duyurdu. Seçime ilişkin açıklama, Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Açıklamada, Trump'ın gerekli oyu aldığı belirtilerek, "Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçti" ifadesi kullanıldı.

"ABD'NİN HİTLER'İ" DİYEN İSMİ YARDIMCI YAPACAK

Öte yandan Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu. Trump, Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'ın en uygun kişi olduğunu belirten Trump, başkan yardımcısı adayının çok başarılı bir kariyeri olduğunu kaydetti. Ohio Senatörü 1984 doğumlu Vance, Ohio'da doğdu ve lise eğitimini tamamlayınca ABD ordusuna katılarak 2005'te Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı. Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor.

Güvenliği yerel polise bırakmışlar!

Trump'ı hedef alan saldırganın elindeki yarı otomatik RF-15 tipi silahla, miting alanına yaklaşık 150 metre mesafedeki bir binaya nasıl olup da ulaştığı da cevabı aranan sorular arasında. ABD'li güvenlik birimlerinin söz konusu skandala ilişkin sorumluluğu birbirlerine attığı görülüyor. CNN'in haberine göre, Trump'ın korumasından sorumlu Gizli Servis biriminin, ateş açılan bölümün güvenliğinin sağlanmasında sorumluluğu yerel polis birimine bıraktığı iddia edildi. Haberde, söz konusu yerel güvenlik birimlerinin tam olarak nereye konuşlandığının ise bilinmediğini kaydedildi. Saldırının gerçekleştiği Pensilvanya, Butler bölgesi şerifi, bir yerel polisin Crooks ile çatı katında göz göze geldiğini, saldırganın silahı doğrultması üzerine polisin geri çekildiğini ve hemen ardından silah seslerinin duyulduğunu aktarmıştı. Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi Gizli Servis'in büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu yazdı. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1981'de vurulmasından bu yana Gizli Servis için belki de en büyük güvenlik krizinin yaşandığı belirtildi.











