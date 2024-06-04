Trump: Hapse girmem Amerikan halkı için kırılma noktası olur

Trump, "Cezama razıyım" dedi ancak halkın bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını da sözlerine ekledi. Hapis cezası hakkında, "Halkın bunu kabullenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Belli bir noktada bir kırılma noktası yaşanabilir" diye konuştu.