Trump intikam almaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında Demokrat Partili senatörlerin kendisine karşı başlattığı azil soruşturmasında aklanması sonrası adeta kıyıma başladı. Trump, davada aleyhinde ifade veren üç ismi görevinden aldı.

DOĞRUYU SÖYLEMEK İŞİNE MAL OLDU

Alexander Vindman

Trump'a yönelik azil soruşturmasında ifade veren Üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın görevine son verildi. Vindman'ın avukatı David Pressman, yaptığı açıklamada, "Vindman, doğruyu söylediği için görevinden alındı. Doğruluk, Vindman'ın işine, kariyerine ve mahremiyetine mal oldu" ifadesini kullandı. ABD medyası, Vindman'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde avukat olarak görev yapan ikiz erkek kardeşi Yevgeny'nin de görevine son verildiğini duyurdu. Alexander Vindman, ABD Başkanı'na yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan kamuya açık oturumların 3'üncü gününde ifade vermişti. Azil soruşturmasına yol açan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki konuşmayı dinleyen isimlerden birisi olan Vindman, Trump'ın, Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtmişti.

SONDLAND KENDİ DUYURDU

Gordon Sondland

Vindman'dan kısa bir süre sonra, soruşturma kapsamında yine Trump aleyhinde ifade veren bir diğer isim ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in de görevden alındığı bildirildi. Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu. Açıklamasında, "Bugün şahsıma, Başkan'ın beni ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçiliği görevinden derhal geri çektiği bildirildi" ifadesini kullanan Sondland, yürüttüğü görev dolayısıyla Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür etti.

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BEYAZ SARAY SESSİZ

Amerikan medyasında söz konusu iki ismin görevden alınması, Trump'ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden "intikam alması" şeklinde yorumlandı. Beyaz Saray söz konusu görevden almalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ÇIKAR ÇATIŞMASI'LEHİNE BİTTİ

Öte yandan ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi. Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan'a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal göstererek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağını kaydetti. İptal kararında, Demokratların söz konusu şikayetlerini Amerikan halkına, diğer Kongre üyelerine ve Başkan'ın kendisine yöneltebileceğini ancak bunu yasama erki adına bir mahkemede dava olarak açamayacağı vurgulandı. Çıkar çatışması davasının iptalinin, Trump'ın Kongrede yürütülen azil soruşturmasından aklanmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

Geçinememe sendromu

Nancy Pelosi

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’daki ön seçimler, azil soruşturması ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin “Birliğin Durumu” konuşma metnini yırtması üzerinden Demokratlar’a yüklenerek, “Demokratlar ‘Trump ile geçinememe sendromuna’ tutulmuşlar” dedi. Pelosi’nin “Birliğin Durumu” konuşmasının ardından konuşma metnini yırtmasına ilişkin Trump, “Bu korkunç bir şeydi. Her şeyden önce elindeki resmi bir belge ve onu yırtmaya hakkınız yok. Pelosi’nin yaptığı yasa dışıydı. Yasayı ihlal etti” değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca, “Demokratların tarafında çok fazla kötü niyet olduğunu düşünüyorum. Resmen delirdiler. 3 yılda birçok insandan daha çok şey yaptım. Ama Demokratlar yapıcı insanlar değil. Demokratlar ‘Trump ile geçinememe sendromuna’ tutulmuşlar” dedi.