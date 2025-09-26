Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına izin vermeyeceğim

Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına izin vermeyeceğim

09:3226/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını ifade etti.


İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" diye konuştu.



#Donald Trump
#ABD
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ ÖSYM: YKS EK TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, kayıt tarihleri açıklandı mı?