Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile koronavirüs salgınını görüştü

Koronavirüs'ün yayılması henüz önlenebilmiş değil.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra 2019-nCoV salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.

"Tutuklu 2 Kanada vatandaşı serbest bırakılmalı"

Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.