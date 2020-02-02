Dünya Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile koronavirüs salgınını görüştü
AMERİKA

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile koronavirüs salgınını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınını görüştü. Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs'ün yayılması henüz önlenebilmiş değil.
Koronavirüs'ün yayılması henüz önlenebilmiş değil.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra 2019-nCoV salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.

"Tutuklu 2 Kanada vatandaşı serbest bırakılmalı"

  • Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsün ülkemize girişini engellemek için gayret gösteriyoruz
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsün ülkemize girişini engellemek için gayret gösteriyoruz
Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

"​Şu ana kadar açıklanan tüm sonuçlar negatif."
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Londrada bıçaklı terör saldırısı

Londra'da bıçaklı terör saldırısı

​Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsı vurarak öldürdü.
Aslan farkı<br> 5'e indirdi

Aslan farkı
5'e indirdi

Galatasaray, Kayserispor maçını farklı kazandı.
14 günlük süre kısalabilir

14 günlük süre kısalabilir

Bakan Koca, 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Lideri yıkan adam

Lideri yıkan adam

Sivas fark yedi, yeni transfer şov yaptı.
Bu duygular başka

Bu duygular başka

​İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde geçen diyaloğu anlattı.
Otobüs durağında acı bekleyiş

Otobüs durağında acı bekleyiş

Liseli Beyza, anne ve babasının gözü önünde yaşamını yitirdi.
15 günlük<br>süreç başladı

15 günlük
süreç başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.
Ulaşımda<br>yeni dönem

Ulaşımda
yeni dönem

İstanbullular için pilot uygulama Mart ayında başlıyor.
Günübirlik geliyorlar

Günübirlik geliyorlar

​İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu.
El-Bab'ı<br>hedef aldılar!

El-Bab'ı
hedef aldılar!

Rus uçakları Fırat Kalkanı bölgesini vurdu.
Kent geneline<br>afişler asıldı

Kent geneline
afişler asıldı

Vatandaşlar deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Kirli plan<br>yine devrede

Kirli plan
yine devrede

Irak'ta etkisi azalan ABD, ülkeyi 3'e bölecek.
Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu

İdlibli yetimin bisiklet hayali gerçekleştirildi.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.