​Trump: May için üzgünüm

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa edeceğini açıklamasının ardından, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Japonya'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada, May için üzgün olduğunu söyledi.

Trump, "Theresa için üzgünüm. Kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok sıkı çalıştı. O çok güçlü... Bazı insanların sürpriz olarak gördüğü, bazılarının ise görmediği bir adımı (istifa kararı) atmaya karar verdi. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı" diyerek, gelecek ay gerçekleştireceği İngiltere ziyaretinde görüşeceklerini belirtti.

May istifasını açıklamıştı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını sağlayamadığı için derin üzüntü duyduğunu söyleyerek, 7 Haziran'da istifasını vereceğini açıklamıştı.

May, kendisinden sonra gelecek kişinin belirlenmesi için de önümüzdeki haftalarda sürecin başlayacağını, yeni lider seçilene kadar da başbakanlık görevini yürüteceğini kaydetmişti.

May'in halefi olarak eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile şimdiki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın isimleri geçiyor.

Trump önümüzdeki ay İngiltere'ye gidecek

Buckingham Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşeceğini açıklamıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Portsmouth’da İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı anma törenine katılacak Trump’ın, Başbakan Theresa May ile de bir araya geleceği ifade edilmişti.

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