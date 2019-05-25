Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Trump May için üzgünüm
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

​Trump: May için üzgünüm

Trump: May için üzgünüm

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May'in istifa edeceğini açıklamasının ardından, May'i çok sevdiğini ve onun için üzgün olduğunu söyledi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını sağlayamadığı için derin üzüntü duyduğunu söyleyerek, 7 Haziran'da istifasını vereceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi Reuters
​ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May.
​ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa edeceğini açıklamasının ardından, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Japonya'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada, May için üzgün olduğunu söyledi.

Trump, "Theresa için üzgünüm. Kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok sıkı çalıştı. O çok güçlü... Bazı insanların sürpriz olarak gördüğü, bazılarının ise görmediği bir adımı (istifa kararı) atmaya karar verdi. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı" diyerek, gelecek ay gerçekleştireceği İngiltere ziyaretinde görüşeceklerini belirtti.

May istifasını açıklamıştı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını sağlayamadığı için derin üzüntü duyduğunu söyleyerek, 7 Haziran'da istifasını vereceğini açıklamıştı.

May, kendisinden sonra gelecek kişinin belirlenmesi için de önümüzdeki haftalarda sürecin başlayacağını, yeni lider seçilene kadar da başbakanlık görevini yürüteceğini kaydetmişti.

May'in halefi olarak eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile şimdiki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın isimleri geçiyor.

Trump önümüzdeki ay İngiltere'ye gidecek

Buckingham Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşeceğini açıklamıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Portsmouth’da İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı anma törenine katılacak Trump’ın, Başbakan Theresa May ile de bir araya geleceği ifade edilmişti.

REKLAM

May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek
DÜNYA
May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek

İngiltere'de liderlik yarışı başladı: Jeremy Hunt aday
DÜNYA
İngiltere'de liderlik yarışı başladı: Jeremy Hunt aday

Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Türkiye'nin desteğiyle açıldı
DÜNYA
Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Türkiye'nin desteğiyle açıldı
İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Bakan Akar'dan Yunanistan ile görüşmelere ilişkin açıklama.
Doktorlara askerlik düzenlemesi

Doktorlara askerlik düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeyi açıkladı.
İkramiyetarihi belli oldu

İkramiye
tarihi belli oldu

​12 milyon emekliye toplam 10,7 milyar TL ödenecek.
Üretim durdu

Üretim durdu

Ticaret savaşı Huawei'de ilk etkisini gösterdi.
'Çuval'la<br>para kazanıyor

'Çuval'la
para kazanıyor

​Genç mühendis 40 çuvalla 10 bin biber yetiştirdi.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
Korku dolu<br>gözlerle izlediler

Korku dolu
gözlerle izlediler

Yangının ardından mahalleli sokağa döküldü.

Yağış uyarısı

Yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Bayram<br>öncesi hesapta

Bayram
öncesi hesapta

Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi verdi.
Hizmete kapandı

Hizmete kapandı

3 ay önce başlayan taşınma süreci sona erdi.
Plaka müjdesi

Plaka müjdesi

​Binali Yıldırım açıkladı: Hayırlı uğurlu olsun.
Sandık başına<br>tecrübeli müşahit

Sandık başına
tecrübeli müşahit

​AK Parti, tecrübeli kadrolara görev verecek.
Özel de katılsın

Özel de katılsın

​İş dünyası yeni kredi paketi için çağrıda bulundu.
Ölene kadar<br>gün yüzü yok

Ölene kadar
gün yüzü yok

FETÖ'cü hainler ömür boyu hapis yatacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.