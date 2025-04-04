Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump 'Piyasalar patlama yapacak' demişti New York borsası sert düşüşle kapandı

Trump 'Piyasalar patlama yapacak' demişti New York borsası sert düşüşle kapandı

00:354/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump'ın açıkladığı tarifeler, New York borsasında yaklaşık 3 trilyon dolarlık kayba neden oldu.
Trump'ın açıkladığı tarifeler, New York borsasında yaklaşık 3 trilyon dolarlık kayba neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı tarifeler Amerikan borsasını derinden sarstı. ABD borsasının güne düşüşle başlamasının ardından Trump, "Piyasaların tepkisi iyi. Borsa uçacak, ülkemiz uçacak. Piyasalar patlama yapacak." açıklamasında bulunmuştu. Ancak söz konusu düşüş trendi devam etti ve New York borsası, Trump'ın dün açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı. Haziran 2020’den bu yana en kötü gününü yaşayan borsada kaybın 2.8 trilyon dolar olduğu bildiriliyor.

New York borsası,
ABD Başkanı Donald Trump
'ın dün açıkladığı tarifelerin ekonomiyi
resesyon
a sürükleyebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta
Dow Jones
endeksi 1700 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,98 azalarak 40.545,93 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 4,84 azalışla 5.396,52 puana ve
Nasdaq
endeksi yüzde 5,97 kayıpla 16.550,61 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından pay piyasaları sert satış dalgasına maruz kaldı.

Bir günde 2.8 trilyon dolarlık kayıp

S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

Kaybın 2.8 trilyon dolar olduğu bildiriliyor.

Analistler, piyasalarda son günlerde gümrük vergilerinin beklenenden daha düşük olabileceğine dair bir inanç olduğuna işaret ederek, açıklanan oranların piyasada fiyatlandırılan gümrük vergilerinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Küresel ekonomide 'resesyon' endişesi

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik geniş gümrük vergilerinin tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunu tetiklediğini söyleyen analistler, küresel ekonominin resesyona sürüklenme riskinin arttığını ifade etti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 16 baz puan azalışla yüzde 4,03'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 1,7 kayıpla 102,07 seviyesine indi.

Tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri, ABD piyasalarından yaklaşık 3 trilyon dolar sildi. Son iki yıldır piyasalardaki yükselişe öncülük eden ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değeri de 800 milyar dolardan fazla azaldı.

"Piyasalar patlama yapacak"

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin "çok iyi gittiğini" belirterek, piyasa çalkantısına dair soruya "Piyasalar patlama yapacak." yanıtını verdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için bir muafiyet yapılmayacağını ve gümrük vergilerine karşı ülkelerin misilleme yapmasının etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Lutnick, diğer ülkelerin tarife ve tarife dışı engelleri düzeltmesi durumunda Trump'ın oranları müzakere edebileceğini aktardı.

Tarife açıklamaları sonrasında küresel tedarik zincirlerine sahip şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Apple'ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde, Nike'ın hisseleri yüzde 14'ten fazla değer kaybetti.

"Sıkı politikayı koruyabiliriz veya gevşetebiliriz"

Çoğunlukla ithal ürünlerin satışını gerçekleştiren perakendecilerden Five Below'un hisseleri yaklaşık yüzde 28 ve Dollar Tree'nin hisseleri yüzde 13 geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson enflasyondaki ilerleme ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikayı daha uzun süre koruyabileceklerini veya politikayı gevşetebileceklerini kaydetti.

Jefferson, bu yıl iş gücü piyasasında ılımlı bir yumuşama beklediğini aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da tarifelere ilişkin belirsizliğin ekonominin zayıflamasına neden olabileceğini söyledi.

Belirsizliğin azalması ve enflasyonun gevşemesinin faiz indirimlerini kolaylaştıracağını dile getiren Cook, tarifeler dolayısıyla büyümenin yavaşlamasını enflasyondaki ilerlemenin durmasını beklediğini ifade etti.



#New York
#Borsa
#Donald Trump
#Resesyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem: Az önce deprem mi oldu? 4 Nisan son depremler